Michelle Hunziker, shopping in famiglia... o quasi

10:23 - Cappottino bianco, jeans e scarpe basse da ginnastica, Michelle Hunziker in versione neo-mammina teenager apre ufficialmente lo shopping natalizio. Con lei la piccola Sole in carrozzina, nonna Ineke e l'inseparabile immancabile bodyguard Stefano. Manca solo Tomaso...

In splendida forma, i capelli raccolti in una treccia da perfetta Heidi, Michelle sorride ai fotografi e si alterna alla guida della carrozzina con la madre. Poi Stefano si premura di estrarre il guscio che contiene Sole per metterlo in auto, la showgirl osserva tranquilla. Del suo bodyguard si fida ciecamente anche quando si tratta della bambina.



Sempre al fianco della Hunziker questo bel ragazzone sembra proprio saperci fare in qualsiasi occasione trasformandosi da allenatore e trainer a babysitter, da autista ad accompagnatore. Michelle ha trovato un vero tesoro!