Michelle Hunziker senza trucco e in forma perfetta

16:56 - Radiosa, senza un filo di trucco, il volto solo un po' più paffuto del solito, ma in perfetta forma e bellissima. Michelle Hunziker, neo mamma bis è tornata subito in pista. Non è passata nemmeno una settimana dal parto della piccola Sole e la showgirl è già in piena attività.

Un giubbotto di pelle e leggings neri, i capelli raccolti dietro la nuca e viso acqua e sapone, senza l'ombra di make up. Michelle è bellissima, solo un po' più arrotondata del solito, ma già nuovamente in forma, come se nulla fosse successo. Non è passata nemmeno una settimana dal parto e dalle 21 ore di travaglio, ma "the show must go on" e la bionda conduttrice svizzera non ha perso tempo. Rieccola mentre esce di casa con Tomaso Trussardi per recarsi agli studi Mediaset e riprendere il suo posto come co-conduttrice di Striscia La Notizia. Cambio di look per la scena, abitino rosa largo in vita e cortissimo e stessa acconciatura a chignon. La Hunziker sembra instancabile, il sorriso sempre radioso sulle labbra, una wonder woman che funziona come un orologio... svizzero.