Michelle Hunziker, mamma che scollatura!

09:29 - Un angelo vestito di bianco e tremendamente sexy. Così Michelle Hunziker è tornata in tv, quella tedesca, a poco più di due mesi dal parto, con un look decisamente sensuale e intrigante per incantare il pubblico. La neomamma di Sole Trussardi si è presentata con un abito molto aperto sul dècolletè, che a tratti sembrava far intravedere un capezzolo, schiacciato dal tessuto e miracolosamente ingabbiato in un gioco di scolli.

Da quando è nata la sua seconda bimba si è sempre mostrata più affascinante che mai. In tv con Striscia ha sfoggiato abitini sensuali e mise elettrizzanti, ma per il sabato sera tedesco ha dato il meglio di sé, con un look che ha incollato al teleschermo tutti. La scollatura profonda pareva doversi aprire e gli occhi dei fan erano incollati alla tv, proprio come il suo seno che è invece rimasto incollato al tessuto. Anche lo spacco vertiginoso lasciava sbucare uno stacco di coscia da non dimenticare. Grandi sorrisi e humor per la compagna di Tomaso Trussardi e un fisico incantevole, appena celato dietro i veli bianchi.



Negli ultimi giorni Michelle era stata avvistata nella boutique di Tomaso, impegnata a fare shopping sotto la guida del levriero con carrozzina, figlie e cagnolina. Per gli acquisti natalizi aveva scelto un look informale in jeans e giubbino, salvo poi stupire sabato con l'outfit televisivo.