Michelle Hunziker dopo 21 ore di travaglio

09:27 - “Mi avevano detto che il secondo parto sarebbe stato una passeggiata...”. Simpatica, bella, spiritosa come sempre, Michelle Hunziker compare in video a Striscia La Notizia poche ore dopo aver dato alla luce Sole. “21 ore di travaglio” sottolinea la compagna di Tomaso Trussardi. Eppure a guardarla davanti alla telecamera, impeccabile e ineccepibile, non sembrava aver appena partorito.

Intanto è cominciato il via vai di persone che vanno a trovare mamma e bimba. Tomaso che le è stato a fianco per tutto il tempo, entra ed esce dalla clinica. Anche Aurora, la primogenita di Michelle ed Eros Ramazzotti, è corsa a vedere la sorellina. E poi fiori che arrivano da amici, parenti, personaggi dello showbiz o semplici fan. Ora non resta che attendere che Michelle e Sole escano dall'ospedale per poter vedere la piccolina.