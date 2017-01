Michela Coppa, prove di nozze

10:52 - Vestito bianco e scatto allo specchio per Michela Coppa. La conduttrice sembra prepararsi alle nozze con il fidanzato Gabriele Giuffrida. Indossa l'abito più desiderato da tutte le donne ma per ora si tratta solo di uno shooting per un marchio spagnolo, in attesa del giorno fatidico.

- Sul set, la bellezza acqua e sapone di Michela è resa sensuale dal profondo scollo sulla schiena. La showgirl è raggiante e sembra fantasticare sul giorno più bello. Il pizzo trasparente sulla pelle e l'acconciatura raccolta le donano.