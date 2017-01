Micaela Schaefer tra(s)vestita per Halloween

12:19 - Davanti alla porta di Brandeburgo a Berlino Micaela Schaefer, disinibita e smaliziata modella tedesca ed ex gieffina, aveva già posato in occasione degli Europei di Calcio per incoraggiare la sua nazionale. Adesso rieccola tra(s)vestita in occasione della festa di Halloween che sta per arrivare, seno nudo, un capezzolo "sanguinante", tacchi vertiginosi e autoreggenti super sexy.

La conturbante e trasgressiva modella, ex concorrente al reality Next Top Model e protagonista di molte fiere sull'erotismo, ama osare senza freni e senza pudore. Per lei, che ama provocare e scandalizzare ovunque si trovi, l'ennesimo show ad alto tasso di eros.