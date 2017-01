Melita Toniolo punta sul suo lato sexy

12:40 - In lingerie provocante davanti allo specchio, poi di nuovo bellissima e sensuale in un costume bianco dentro ad una vasca da bagno, Melita Toniolo gioca a fare la sex symbol e torna Diavolita bollente per una serie di scatti social conturbanti

L'ex gieffina, che di recente ha ammesso di non essere più single, riscopre il suo lato più sexy e torna nel ruolo di Diavolita provocante, che le ha dato notorietà dopo il Grande Fratello. Sarà l'amore a renderla così ammiccante e sensuale, ma quel che conta è che gli scatti sono mozzafiato. Solo qualche mese fa aveva dichiarato di non voler più passare solo per sexy Diavolita e di voler diventare una showgirl a tutti gli effetti studiando recitazione e canto. Le sue forme conturbanti e le sue curve procaci però non si possono nascondere e Melita non ci prova nemmeno. Qualche digressione ogni tanto dalla retta via gliela si può concedere. I fan ringraziano e si godono gli scatti hot augurandole di diventare una showgirl acclamata. E in ogni caso le curve provocanti possono sempre essere utili anche e soprattutto nel mestiere da showgirl.