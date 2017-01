Melita Toniolo: "Non mi svesto più"

11:12 - Non si nasconde e non ha paura di mettersi in gioco, nel lavoro come nella vita. Melita Toniolo giura di essere cresciuta, così si regala un sito tutto suo (www.melitatoniolo.com) che riassume le tappe professionali, dal Grande Fratello in poi, con tanto di blog, in cui si racconta quotidianamente: "Sono cambiata, mi sento più forte e non mi svesto più", assicura a Tgcom24.

"Per il sito mi sono ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie - racconta - per fare entrare tutti nel mio mondo che è fatto di mille sfaccettature che ancora in molti non conoscono... perché si sono soffermati su quello che hanno visto. Ora sono una Melita più matura e più donna, sono cambiata molto, ho selezionato le amicizie, non mi faccio più condizionare dagli altri... sono più forte e innamorata... anche il look sarà diverso. Non sarò più molto svestita.. Nel sito ci saranno tutti lavori professionale che ho fatto in questi sette anni. Dai video alle foto. Si accede quindi al mio blog, in cui si vede la mia anima vera, di una ragazza di 27 anni, che ha deciso di condividere alcune cose - pensieri, idee, opinioni e immagini - con il pubblico. Il tutto legato ai social, Facebook Twitter e Instagram, e quindi si potranno condividere i contenuti".



Il sito, presentato a Milano nello showroom Falconieri, sviluppa un racconto narrativo che porta l'utente in un mondo immaginifico dove oggetti reali si fondono con elementi fiabeschi... un mix evocativo che attinge all’immaginario de Il favoloso mondo di Amélie e a quello di Alice nel Paese delle Meraviglie (nelle foto di Luca Patrone), ovviamente il tutto rivisto e interpretato da una Melita affascinante e moderna, una giovane donna del 2013 impegnata tra pubblico e privato. Costumi fiabeschi, elementi bucolici e naturalistici, ogni pagina si presenta come un grande affresco dove la protagonista è Melita che invita i fan a farsi trasportare dentro questo universo nuovo e sorprendete per poter conoscere al meglio la protagonista. Il tutto ha un effetto straniante e giocoso che riflette la volontà di Melita di presentarsi nelle sue molteplici sfaccettature.