Melissa Satta: "Voglio un figlio cioccolatino"

09:37 - "Sono felice se avremo un bel figlio "cioccolatino", io sono bianca bianca, spero prenda da lui". Con queste parole Melissa Satta parla della voglia di metter su famiglia insieme al suo amore, il calciatore Kevin Prince Boateng, che sottolinea:"Ho parlato subito di famiglia perché, altrimenti, che cos'è una relazione? E per che cosa sei innamorato?". A cuore aperto i due hanno raccontato a Chi i loro progetti per il futuro.

Lei, splendida in abito da sera, l'ha conquistato subito: "Dopo un mese che le chiedevo di uscire finalmente mi ha detto di sì - racconta il centrocampista dello Schalke 04 - Sono arrivato puntuale e l'ho aspettata tre ore. Ma quando si è aperta la porta dell'ascensore e l'ho vista uscire mi sono detto:"Questa è la donna della mia vita". Innamorato e desideroso di far famiglia, il ghanese ha conquistato il cuore della modella e dal 2011 i due fanno coppia fissa.



Un attimo di crisi c'è stato, però. Quando il Boa ha deciso di lasciare Milano per andare a vivere a Dusseldorf per Melissa sono state due settimane difficili: "Sapevo che, fidanzandomi con un calciatore, avrei dovuto viaggiare molto. Quando sono a Milano per lavoro mi manca la sera tornare a casa e non trovare Kevin ad aspettarmi. Così la mattina dopo, prendo un aereo e lo raggiungo". Adottata dalla stampa estera, "I giornali me li faccio tradurre da Kevin perché non capisco il tedesco. Spero mi dica la verità!", l'ex velina mora sembra certa di aver trovato l'uomo giusto, quello con cui andare all'altare e coronare il suo sogno di maternità:"Ogni momento potrebbe essere quello giusto. Se dovesse capitare, ben venga, non cambierebbe il mio lavoro: la gravidanza non è una malattia". In questo amore "da favola" non resta che attendere il lieto fine...