Melissa Satta super sexy in attesa del sì

12:13 - Tacchi da capogiro, mini abito inguinale e gambe chilometriche. Melissa Satta arriva alla sfilata Just Cavalli, presentata all'Arco della Pace, con il piglio di una vera star. Ma basta una domanda di Tgcom24 su Boateng per farla sciogliere: “Non sono incinta – dice ridendo - Nozze in vista? Magari”. Da quando Kevin Prince Boateng si è trasferito in Germania lei fa la pendolare, ma confessa: “Sono zingara dentro. Mi piace viaggiare”.