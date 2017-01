Melissa Satta, il pancino c'è e si vede

13:05 - Il pancino c'è già e si vede. Appena entrata nel quinto mese di gravidanza Melissa Satta è al settimo cielo. Il piccolo o la piccola Satteng nascerà ai primi di maggio e poi sarà la volta di convolare a nozze, come l'ex velina racconta a Chi. Kevin Prince Boateng ha infatti ottenuto il divorzio dalla prima moglie ed è pronto a sposare la sua Meli.

Le belle notizie però non finiscono qui. A Natale tutta la famiglia si riunirà a Duesseldorf e i genitori dell'ex velina conosceranno i familiari del loro futuro genero. Intanto procedono le operazioni di impacchettamento e trasloco dall'Italia alla Germania. Nella città tedesca infatti Melissa, 27 anni, e Kevin Prince, 26 hanno finalmente trovato una casa. Per Melissa non c'è un attimo di sosta. Da supermamma vip che si rispetti, al pari delle colleghe Belen Michelle Hunziker o Claudia Galanti, anche la bella showgirl non si ferma un attimo.



Tra gli impegni televisivi con la trasmissione Tiki Taka, di cui è protagonista su Italia 1 e quelli privati, la quasi signora Boateng è sempre in movimento, ma non trascura la cura di sé. Oggi l'ha immortalata mentre si fa un ritocchino alla pedicure e alla manicure a Milano, poi in un bar, mentre beve una bibita. Dalla felpa extra large fa capolino il pancino, sempre più evidente. In questo periodo poi Melissa è super affamata, come racconta a Chi e come mostrano alcuni scatti social. Tipici buoni segnali di una sana gravidanza in corso. Tutto sta andando a meraviglia e presto la famiglia Satteng accoglierà anche il cucciolo di MJ, il cane di razza Amstaff della coppia. Pare infatti che la sua compagna sia incinta. Sulla scia dei padroni!