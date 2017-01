30 dicembre 2013 Meglio il bikini di Cara o di Stephanie Seymour? Pelle al sole anche a fine anno per le modelle di ieri e di oggi Tweet google 0 Invia ad un amico

10:51 - Ventiquattro anni di differenza separano la supermodel Stephanie Seymour dalla collega più in auge del momento, Cara Delevingne. La procace 45enne si gode il sole di Saint Barth in un costume striminzito, pelle in vista anche per Cara alle Barbados. Procace l'una, asciutta l'altra, i bikini di dicembre soddisfano tutti i gusti.

Mentre la matura Stephanie è in compagnia del marito e di amici, la trasgressiva Cara bacia tutti. Dopo le effusioni con Miley Cyrus, la Delevingne alle Barbados, patria d'origine di Rihanna, ne approfitta per mostrarsi in atteggiamenti teneri pure con Riri.