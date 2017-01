Max Biaggi ed Eleonora Pedron, passeggiata insieme

15:16 - Tornati insieme dopo la crisi che li aveva visti prendere, per quasi un anno strade diverse, Max Biaggi ed Eleonora Pedron passeggiano insieme per le vie di Milano. Nessuno sa cosa abbia diviso la coppia ma appare chiaro che qualunque fosse il motivo ormai è superato. Lei, insieme ai bambini, è tornata a vivere con il pilota.

Ci vorrà un po' di tempo però, a vederli di nuovo sorridenti. Anche se passeggiano insieme i due sembra stiano ancora "prendendo le misure". Che siano imbarazzati dalla presenza dei paparazzi di Novella 2000? L'ex Miss Italia, in effetti, è sempre stata molto restia a condividere il suo privato. Nell'unica intervista rilasciata dopo la rottura era stata molto chiara riguardo alla sua storia con Biaggi:"Non ne parlo più, è una cosa mia, della mia famiglia, una cosa nostra, la sappiamo solo noi. Non voglio che venga sfiorata da nessuno, non voglio che qualcuno interpreti a modo suo le cose nostre". Un amore difeso da tutti e che, finalmente, sembra essere ritornato in pista.