Max Biaggi ed Eleonora Pedron, di nuovo in sella

10:57 - Dopo quasi un anno da separati, Max Biaggi ed Eleonora Pedron sono tornati insieme. Un riavvicinamento confermato dallo stesso pilota che, sulle pagine di Chi, commenta:"Diciamo che, passati dieci anni, una crisi è normale" così come, forse, una riconciliazione. Lei, per lui, c'è sempre stata. Anche quel 7 novembre quando Max si è ritirato dalle corse:"Sono andata da lei, è stato un momento duro per me. E lei c'era".

Una dichiarazione d'amore profonda che è andata oltre ai vari flirt attribuiti, nel frattempo, a tutti e due. Lei sembrava avesse una liason con il ciclista Filippo Pozzato mentre per Max c'era Carolina, mora ombrellina molto sensuale. I due hanno sempre smentito, professandosi single e concentrati solo su carriera e figli. La verità forse è scritta su "Ol3", il libro scritto dal campione mondiale di Superbike e dedicato proprio ai suoi due bambini.



Al suo fianco ora, c'è di nuovo la bionda Eleonora, sorridente e innamorata come e più di prima. Nessun commento da parte della padovana, solo una foto abbracciata al suo Max: testa sul petto e occhi pieni di amore. Quanto basta per capire che i due sono ripartiti subito dalla pole position.