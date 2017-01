Maurizia Cacciatori, presto un terzo figlio

10:24 - Non gioca più, non in campo almeno, perché adesso Maurizia Cacciatori ha un'altra squadra con cui "allenarsi", i suoi due bimbi di 2 e 1 anno. E intanto progetta di farne un terzo. Dalla pallavolo però non si è mai allontanata del tutto e in cantiere c'è anche l'altare.

Quarant'anni e un passato da campionessa, l'ex pallavolista si racconta a Vero, che mostra scatti della bella Maurizia in versione tenera mamma con la sua squadra di biondini: "Ho come la sensazione che presto arriverà un terzo bebè", spiega la Cacciatori, che sembra proprio intenzionata a d allargare la famiglia. E' d'accordo anche il suo compagno, Francesco Orsini, 40 anni anche lui, ex giocatore di basket, con cui presto convolerà a nozze: “il fatto di aver messo al mondo due bambini, uno a breve distanza dall'altro, ci ha costretti a mettere da parte le nozze, che però restano il nostro obiettivo", dice l'ex campionessa, che alla pallavolo deve tanto: "L'aver fatto pallavolista mi aiuta anche nella gestiome dei figli. Lo sporto ci insegna non mollare mai".