Martina Stella sempre più sola

09:57 - La loro storia aveva commosso tutti ma convinto pochi. Martina Stella, enfant prodige scoperta da Gabriele Muccino, si era innamorata dell'hair stylist Gabriele Gregorini sul set di Tutti pazzi per amore 3. Il loro era stato un vero e proprio colpo di fulmine tanto che, dopo appena un anno, lei era rimasta incinta della piccola Ginevra. Sembrava un amore a prova di crisi, e invece...

La gente mormora da tempo che tra Martina e Gabriele le cose non vadano affatto bene. Lei non smentisce e non conferma, si limita a presentarsi da sola ad ogni evento mondano a cui è invitata. Capelli biondi e gambe lunghissime, mise sexy e sorriso ammaliante, l'attrice sembra voler distogliere l'attenzione dall'assenza di un cavaliere al suo braccio mostrando il suo fisico sempre perfetto.



Che il loro rapporto non fosse perfetto lo aveva dichiarato anche lei a Vanity Fair: "Il nostro è sempre stato un rapporto litigarello. Siamo entrambi fumantini, diciamo quello che pensiamo. E lui è geloso dell'ottimo rapporto che ho con i miei ex". Che sia stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Oppure è solo un momento di stallo tra la coppia? Martina sorride ai fotografi e non lascia trasparire alcuna emozione sospetta: la sua perfomance come attrice è impeccabile.