Martina Stella, gambe sexy al Gala

16:46 - Le donne più belle delle fiction italiane erano presenti alla VI edizione del Gala del Cinema e della Fiction in Campania al Castello Medioevale di Castellammare di Stabia (Napoli). Se Martina Stella e Francesca Chillemi hanno stregato con le loro belle gambe bene in vista grazie a gonnelline birichine, Ariadna Romero era elegantissima in abito rosa antico. Gli occhi erano anche puntati sulla biondissima attrice Micol Azzurro che ha sfoggiato un décolleté mozzafiato.