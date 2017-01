Martina Colombari tra Eros e cibo

14:02 - Eros e cibo, come vivono il rapporto tra questi due piaceri? Nessuna scena alla 9 settimane e ½ per Martina Colombari che dice di non essere una grande cuoca nonostante faccia parte di una famiglia di ristoratori. Billy Costacurta non l'ha preso per la gola e dice: "Mio marito si accontenta e anche mio figlio".

Simone Rugiati, all'inaugurazione del "Tartufotto" di Milano, ristorante di cui è socio, confessa che il cibo può aiutare. Un po' chef e un po' playboy, dice: "Invitare una donna a cena è un po' come portarla nella "tana del lupo". Può essere utile per rompere il ghiaccio, un bicchiere di vino e farsi aiutare ad apparecchiare la tavola".



Cristina De Pin, compagna del calciatore Riccardo Montolivo, ammette: "Sono imbranata in cucina ma compenso diversamente... Comunque una bella cena aiuta anche... il dopocena".



L'ex cantante delle Lollipop, Roberta Ruiu, invece, dice di essere un'ottima cuoca: "Quando invito i miei amici spazzolano tutto in un attimo. Ho conquistato il mio compagno anche grazie alla mia cucina". Una donna da sposare, infatti il matrimonio di Roberta si celebrerà a maggio. Una storia d'amore travagliata, la sua, in cui c'è stato un lungo periodo di pausa. Minestra riscaldata? "Macché, pasta saltata, sempre più buona".