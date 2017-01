Mario Balotelli e Fanny Neguesha, coppia da tribuna

11:17 - Look total black per Mario Balotelli e Fanny Neguesha, coppia "fissa" in tribuna per Milan-Udinese allo stadio San Siro l'altra sera. E umore apparentemente nero per la bella Fanny, che se ne sta seria, le braccia conserte, accanto ad un sorridente SuperMario in stile... macabro, con un'enorme spilla con teschio attaccata alla camicia.

Dopo le dichiarazioni d'amore social nei confronti della giovane modella belga, Balo è tornato a farsi immortalare accanto a Fanny in ogni occasione importante. E in tempi così "tribolati" per lui, su più fronti, dopo il litigio con il cameraman, il tweet con cui ha preso le distanze dal ruolo di testimonial anti-camorra e le varie polemiche che lo riguardano, per il fuoriclasse del Milan un po' di serenità sentimentale è quello che ci vuole. "Ma la smettete di parlare e parlare e parlare vivere e lascia vivere! Vivete e lasciatemi vivere e vedrete le differenze!" scrive su Twitter. Fanny, dal canto suo fa un po' la sostenuta, il "prendi e lascia" a piacimento di SuperMario, con cui ila love story è in continua altalena, pare non piacerle più tanto...