Mario Balotelli, con Fanny Neguesha sulle ginocchia verso Dubai

13:44 - Sulle ginocchia del suo Mario Balotelli Fanny Neguesha cinguetta felice abbracciata al fidanzato sull'aereo che li porterà a Dubai per le vacanze di Natale. La crisi tra i due è definitivamente scongiurata e se non fossero bastati i commenti di Balo pochi giorni fa, questo scatto è sicuramente la prova inconfutabile.

Proprio su Twitter l'attaccante rossonero aveva recentemente smentito di avere un'altra fidanzata: "“La mia ragazza non è Goriziana mi spiace deludervi. Sapete bene chi è la mia donna”, lasciando ai followers l'onere dell'inevitabile risposta. Fanny quindi non è uscita dal cuore di SuperMario, come il gossip aveva più volte confermato, o almeno ci è rientrata.



Tra alti e bassi, crisi e presunte rotture insomma i due sono ancora insieme e lo scatto postato dalla modella belga non lascia dubbi. Prosperosa e voluttuosa nelle sue curve ben in mostra Fanny sorride “avvinghiata” al suo Balo, quasi a sottolineare. "Io questo qui non lo mollo mica!"