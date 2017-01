Mario Balotelli adesso è anche zio

10:01 - Di fare il papà non ne vuole sapere, ma volente o nolente Mario Balotelli adesso è diventato anche zio. Abigail Barwuah, la sorella, ha dato alla luce un maschietto, Kendrick, nato dall'amore con il calciatore nigeriano Obafemi Martins, ex interista come Mario.

Non è stata una settimana facile infatti per SuperMario al centro dell'attenzione prima per il litigio con il cameraman, al quale ha distrutto un radiomicrofono e poi per il tweet con cui ha preso le distanze dal ruolo di testimonial anti-camorra, scatenando polemiche: "Io simbolo? Lo dite voi, sono qui solo per giocare".



Nel mezzo, i post sdolcinati in cui comunica il suo amore incondizionato per Fanny Neguesha e su tutto la nascita di un nipotino. Un nuovo bebè in casa Balotelli dopo la piccola Pia, nonostante il calciatore non abbia ancora riconosciuto la bimba avuta da Raffaella Fico. "Abbiamo fatto un capolavoro, Oba", scrive Abigail su Facebook rivolgendosi al compagno. Nessun cenno da parte di SuperMario però ancora per questa nuovo fiocco azzurro. Fra il calciatore e il "cognato" non scorre buon sangue da molto, che Balo decida di non riconoscere nemmeno il nipote?