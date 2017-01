Marilyn Stal, omaggio alle curve hot

11:12 - Un omaggio alla bellezza conturbante del Sud, un inno all'erotismo. Con Aurora Staltieri, in arte Marilyn Stal, Bruno Oliviero, fotografo delle dive, immortala un corpo dagli equilibri sensuali e dalle forme dinamiche, curve mediterranee doc per un calendario che riaccende i tutti i sensi.

Attrice, modella e ballerina di Burlesque, che si ispira a Dita von Teese, Marilyn Stal posa senza veli per 12 mesi mozzafiato. Eccola negli scatti del calendario e del bollente backstage. Occhi e capelli bruni e un corpo da pin up, voluttuoso ed esplosivo, che in alcune istantanee ricorda quello delle conturbanti attrici e modelle degli anni Cinquanta, tanto da essere stata paragonata addirittura alla mitica Sophia Loren, per quello sguardo malizioso e magnetico e quel sorriso aperto e sincero. Il maestro Oliviero ha voluto regalarci ancora una volta la sua personale visione della sensualità, un inno alla bellezza femminile che ci accompagnerà per un anno intero.