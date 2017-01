Marika Fruscio strip a San Siro

13:34 - Che la sexy e prorompente Marika Fruscio resti nuda o quasi non è una novità. Stavolta però la prosperosa bellezza mediterranea, tutta curve e "generosità", invece che il solito strip per il Napoli, la sua squadra del cuore, vuole inscenare uno spogliarello per "piegare" la tifoseria avversaria, quella del Milan, direttamente a casa sua.

"Sarebbe inutile spogliarsi a Napoli", spiega Marika, che dal 21 al 23 ottobre sarà la madrina del Festival delle Web Series, che si terrà ai Campi Flegrei, "dove tutti son tifosi del Napoli ... Io piegherò Milano alla magnificenza azzurra! Mi spiego...non mi spoglierò ma mi vestirò davanti allo stadio si San Siro, davanti alle tifoserie avversarie. Su un autobus scoperto, con la dovuta sicurezza, andrò davanti allo stadio milanese, simbolo delle grandi squadre del nord, con veramente poco addosso .... Poi comincerò lo spogliarello al contrario....comincerò dall'intimo per poi coprirmi fino alla fine, guanti, sciarpa e cappello compresi..." Qualcuno potrebbe chiamarla "concorrenza sleale", con una tifosa come Marika, il Napoli ha sicuramente la vittoria in tasca, la tifoseria avversaria è avvisata, alle forme procaci della sensuale ex corteggiatrice di Uomini e Donne non resiste nessuno, da Nord a Sud.