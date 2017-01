Marika Fruscio, scatti hot in camerino

10:34 - Prorompente anche quando è vestita, Marika Fruscio delizia i suoi followers con baci bollenti dal suo camerino. Avvolta in un mini abito viola aderentissimo dalla scollatura profonda, Marika si prepara per andare in onda ma non si dimentica i suoi ammiratori. Lei, forme abbondanti e voglia di sedurre, sa bene come infervorare gli animi dei maschietti.

Pose da diva e autoscatti piccanti sono, ormai, il pane quotidiano di Marika. Tra calendari e servizi hot, la napoletana ha surriscaldato anime e copertine, con foto al cardiopalma. Come quella, postata sempre su Twitter, che la ritrae con una sexy salopette con tanto di bretellina che copre il capezzolo. Sciarpa del Napoli, perché lei della sua squadra del cuore non si dimentica mai, dito in bocca e tacchi a spillo, la Fruscio mostra, ancora una volta, il suo lato più erotico.