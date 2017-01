Marika Fruscio, pronostico hot... ma sbagliato

11:05 - Doveva finire 1-2 secondo i "seri" pronostici di Marika Fruscio, in realtà domenica sera la Juventus ha vinto con ben tre gol a 0 sul Napoli e delle previsioni bollenti della procace ex corteggiatrice non rimane che l'autoscatto allo specchio, postato su Twitter. Marika posa in topless, il risultato, ahnoi del tutto errato, scritto sul seno XXL col pennarello rosso...

“Basta con i miseri pronostici che circolano. Questo è un gran pronostico serio 1 Juve...2 Napoli...Yesssss”, scrive la Fruscio. Peccato poi che in campo le cose siano andate diversamente. Vabbè, sarà per la prossima volta. Marika non è però la prima showgirl a buttarsi nel mondo delle sexy scommesse sportive.



La moda del pronostico calcistici scritti sul corpo nudo, ha già contagiato molte formose e procaci bellezze dello showbiz, da Virgine Caprice, modella francese che tifa Juventus in Italia e Paris Saint Germain in Francia a Laura Cremaschi, diventata famosa proprio ai suoi scatti hot pubblicati su Twitter con le sue previsioni calcistiche stampate su décolleté e lato B. Proprio qualche giorno fa la Cremaschi aveva azzardato il risultato del big match di Champions a Torino, un 2-1 per la Juventus “tatuato” sul seno... E' finita in parità... saranno anche sexy pronostici, ma non sembrano molto attendibili!