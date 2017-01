Marika Fruscio, 12 mesi da donna sexy

12:37 - Marika beve un caffè, si mette l'eyeliner, posa sul balcone con un cappello rosso e una sciarpa... Il seno in vista, le curve morbide e sensuali. Ecco gli scatti di preparazione rubati dietro le quinte del Calendario per il 2014, che il maestro della fotografia Bruno Oliviero dedica alla bella Marika Fruscio.

"Il cielo in una stanza" è il titolo dell'annuario, 12 mesi costruiti su un tema racconto, una storia, che ruota intorno all'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" e opinionista sportiva. Gli scatti, quasi tutti in interno, celebrano la donna Marika, la sua bellezza e sensualità mediterranea, una donna che vive nella propria casa le sue libertà. Gira nuda per l'appartamento, beve il caffè e si trucca, poi si veste pronta per uscire e affrontare la società.



Una donna che ha voglia di apparire se stessa e che sa far sognare chi la guarda. Non un calendario qualunque quindi, non uno dei soliti calendari. "Marika mi ha sorpreso, ha saputo rappresentare in maniera seducente la vita di una donna single... adesso dovrà sorprendere e sedurre il pubblico", racconta a Tgcom24 Bruno Oliviero.



Non sarà un compito difficile. Oliviero ha saputo ancora una volta esaltare magistralmente la femminilità. Dietro il suo obiettivo ogni donna si trasforma in una diva.