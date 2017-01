Marica Pellegrinelli provoca in lingerie

16:58 - Stringhe nere vestono il dérrière di Marica Pellegrinelli. La compagna di Eros Ramazzotti seduce in biancheria intima esibendo il corpo tonico. Un gioco di pizzi con trafori maliziosi enfatizza il lato B della mannequin che ammicca sensualmente all'obiettivo.

Le feste si preannunciano trasgressive in casa Ramazzotti, Marica è pronta a stupire il cantante con un armamentario sexy di tutto rispetto. Dal trikini in pizzo nero che svela i fianchi ai reggiseni push up impreziositi da ricami, passando per il mini bustier nero. Marica, testimonial del brand Yamamay, oltre ai sogni del partner, popola l'immaginario di molti maschietti...