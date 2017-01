Marica Pellegrinelli gattina sexy

10:45 - Un bacio che suggella una storia bellissima. Così Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli condividono su Instagram il loro amore. Uno scatto da cartolina pubblicato dal cantante in mezzo alle foto dei suoi concerti a ribadire che la sua love story con la splendida modella è al top. E al top è anche Marica, che sul suo profilo social posta scatti mozzafiato in cui sfoggia le sue curve super sexy. In uno le sue lunghissime gambe sensuali catalizzano lo sguardo, in un altro indossa un bikini che fa sognare tutti i suoi fan...