Marica Pellegrinelli, fisico scolpito in bikini

12:19 - Bikini rosa a triangolo, fisico sexy e lato B scolpito. Marica Pellegrinelli si è concessa una giornata di relax sotto il sole ottobrino di Miami Beach, mentre è in attesa del prossimo concerto americano del compagno Eros Ramazzotti. In braccio la piccola Raffaela Maria, con cui la bella modella bergamasca è volata negli Stati Uniti per essere al fianco di Eros durante i suoi concerti a New York e Los Angeles.

La Pellegrinelli è più in forma che mai e appare molto disinvolta con la bimba "trasportata" su un lato, mentre passeggia con alcuni amici sulla spiaggia. Marica ha seguito il compagno durante tutti i concerti riprendendolo con il cellulare e postando i video su Instagram. Una splendida "mogliettina" che non lascia mai solo il suo uomo.