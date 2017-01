Marica, casalinga disperata e... sexy!

11:53 - "Passata, sei finita da sola sui miei panta gialli appena indossati?" cinguetta Marica Pellegrinelli mostrandosi in una versione decisamente inedita: quella di casalinga disperata. Intenta a preparare la pizza per il suo Eros, si sporca i bottom up di pomodoro e posta una foto super sensuale. Con quel lato B in bella mostra, la macchia passa inosservata a differenza delle sue curve che risvegliano le fantasie dei fan.