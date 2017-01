Marco Bocci:"Con Emma è finita da mesi"

16:28 - "La mia relazione con Emma è finita da mesi di comune accordo e mantenendo un rapporto di stima e di affetto, se non c'è mai stata una divulgazione di questa notizia da parte mia è solo perché penso che un artista debba parlare d'altro". Replica così Marco Bocci, dal suo profilo Facebook, a chi lo vuole sempre come il traditore nella storia d'amore con la cantante di Amici Emma Marrone.

Tutto era iniziato da un cinguettio piuttosto arrabbiato da parte della salentina su Twitter, che accusava qualcuno di "giocare con due mazzi di carte". Il primo pensiero, ovviamente, è andato subito all'attore di "Squadra Antimafia - Palermo oggi", beccato pochi giorni fa a cena in compagnia della bella Laura Chiatti. Il gossip, in un attimo, è diventato virale.



Stanco delle insinuazioni Bocci ha usato la sua pagina Facebook per dare la sua versione ufficiale:"Non capisco però quando la vita privata deve essere stravolta e reinventata a proprio piacimento da chi scrive notizie con l'unico intento di creare falsi scandali e falsi tradimenti", ha scritto rammaricato l'attore. Eppure, fino ad oggi, né lui né Emma avevano mai sentito il bisogno di dare spiegazioni e di insinuazioni ce n'erano state diverse. Che questa volta sia davvero finita? Dal Twitter di Emma tutto tace...