Manuela Arcuri, nozze segrete con Chicco?

15:28 - Fidanzati, anzi forse addirittura sposati. Tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco spuntano le fedi e c'è chi dice che i due si siano sposati in gran segreto. Sorpresi in barca a Ponza i piccioncini si godono la luna di miele l'attrice sfoggia un lato B mozzafiato e uno scorcio di topless.



E' mistero sulle presunte nozze segrete tra l'attrice di Latina e il bell'imprenditore, che fanno coppia ormai, tra alti e, molti bassi, dal 2010. Dopo l'ennesima rottura nel marzo scorso infatti i due sarebbero tornati insieme proprio a ridosso dell'estate e avrebbero anche cominciato a parlare di matrimonio. Anzi stando agli scatti di Settimanale Nuovo avrebbero addirittura già messo in pratica il progetto.



In barca al largo di Ponza, tra coccole e tenerezze, sguardi innamorati e pose feline della sexy Arcuri, ecco spuntare sull'anulare sinistro di entrambi un luccicante anello che ricorda in tutto e per tutto la fede nuziale. Il sospetto è legittimo, ma solo il tempo darà ragione o meno al gossip che è ormai sdoganato. Intanto però la sex bomb di Latina si gode il suo Chicco, in veste di fidanzato o già marito non importa, su una barca lontano da tutti e indisturbata si slaccia il reggiseno del costume e resta in topless a schiena in giù per un'abbronzatura senza segni. I paparazzi non si perdono l'attimo, Manuela è irresistibile e le curve del suo lato B sono mozzafiato.