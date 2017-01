Manuela Arcuri, che pancione animalier

09:26 - Manuela Arcuri, incinta di quattro mesi, nasconde il bimbo che porta in grembo sotto un cappotto animalier, ma il suo pancino si fa sempre più evidente. Raggiante ed entusiasta, l'attrice ha scoperto di aspettare un bebè dal compagno Giovanni Di Gianfrancesco in estate e in primavera è previsto l'arrivo del suo primogenito. Non sa ancora il sesso, ma ha già qualche idea sui nomi...

Alla showgirl 36enne poco importa se sarà maschio o femmina. Come ha raccontato in un'intervista a Verissimo, se sarà un maschietto sarà felice perché sarà più legato alla mamma, ma se sarà una bambina potrà sbizzarrirsi con i vestitini. Insomma, poco interessa, e intanto pensa già a come chiamarlo. Tra i preferiti Perla, Alvin e Adrian. Nessun programma invece sulle nozze. Per ora l'Arcuri è concentrata sulla gravidanza e il matrimonio con Giovanni può aspettare.