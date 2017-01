Maddalena Corvaglia, una "terrona" baciata dal sole

10:34 - "Da gran terrona.... Col sole prendo vita!!". Così Maddalena Corvaglia commenta lo scatto social che la ritrae a San Fracisco. Occhiali scuri, canotta gialla scollatissima, muscoli scolpiti e niente reggiseno: un tocco malizioso che accende la fantasia. L'ex velina di Striscia ne ha fatta di strada eppure non dimentica le sue origini salentine e si prepara per la sua giornata lasciandosi baciare dal sole.

In America con la famiglia, la Corvaglia si diverte tra allenamenti di Krav Maga e coccole con la sua piccola Jamie. Innamoratissima del suo compagno, il chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns, la bionda amica di Elisabetta Canalis ormai si divide tra gli States e l'Italia. Sensuale e seducente, anche se non la si vede spesso sul piccolo schermo, non abbandona di certo i suoi fan.



Di recente, giusto per ricordare ai suoi followers quanto è sensuale, ha pubblicato alcuni scatti ripresi "in segreto" dal nuovo video girato per il suo compagno. Leggings strappati, canotta e sguardo provocante, Maddalena Corvaglia recita la parte del meccanico sexy, accovacciata di fianco alla sua moto. Il sole la ricarica ma a renderla hot ci pensano viti e bulloni...