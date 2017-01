Lui, lei e... I triangoli dei vip

10:45 - Anche se "la geometria non è un reato", la figura più temuta è il triangolo. Dal mondo dello sport a quello dello showbiz, il fantasma di un terzo elemento che si insinua nella coppia e la distrugge, non risparmia nessuno. Tra i "cornificati" del jet-set ci sono Michela Rocco di Torrepadula e Maxi Lopez, ma anche Luca Marin e Guendalina Canessa.

Neanche un'ex Miss Italia è immune dal tradimento. E' il caso di Michela Rocco di Torrepadula che si lamenta della condotta di Enrico Mentana via Twitter scrivendo: "Domenica di mio marito(#lebugiehannolegambecorte) con FF a Venezia. La sottoscritta ..." postando una pila di piatti da lavare. Michela non si arrende: "Perché amo mio marito,nonostante tutto, da 14 anni e abbiamo 2 figli meravigliosi, che hanno altri 2 fratelli fantastici".



Nel calcio, le triangolazioni non si fanno solo sul campo. L'attaccante del Catania Maxi Lopez è stato lasciato dalla moglie Wanda Nara. E' passato poco tempo perché un altro calciatore scrivesse: "Te amo" sulla bacheca Twitter di lei. Si tratta di Mauro Icardi, ex compagno di squadra di Lopez nella Sampdoria.



Nella nazionale del Belgio, Kevin de Bruyne e Thibaut Courtois non hanno avuto in comune solo lo spogliatoio. La fidanzata di Kevin, Caroline Lijnen, ha avuto una liaison con Thibaut per poi tornare sui suoi passi e rimettersi con de Bruyne.



Più che un triangolo, un quadrato, quello che ha scosso il calcio inglese qualche anno fa. John Terry ha tradito la moglie Toni Poole con Vanessa Perroncel, allora fidanzata con il suo testimone di nozze e migliore amico, Wayne Bridge.



L'acqua non basta a spegnere i bollenti spiriti. Durante i Mondiali di nuoto di Shanghai, Federica Pellegrini, allora fidanzata con Luca Marin, ha preferito dividere il letto con Filippo Magnini. Adesso, anche la storia tra Pellegrini e Magnini è al capolinea.



Il gioco delle coppie ha coinvolto anche un'ex gieffina. La bionda Guendalina Canessa era sposata con il modello Daniele Interrante. Ma lui è andato via di casa per la mora Francesca De André. Sarà che mal comune è mezzo gaudio, adesso Guendalina è fidanzata col nuotatore Luca Marin.



La super model Heidi Klum ha divorziato dal cantante Seal ad aprile dell'anno scorso ma già a settembre ha confermato la relazione col suo bodyguard. Ripresa rapida o relazione parallela?



Lo scandalo dell'anno scorso è stato quello che coinvolto Emma, Stefano e Belen. Il ballerino De Martino conviveva con la cantante Emma ma, dopo aver conosciuto Belen, ha fatto le valigie. Ad aggravare il peso emotivo per la cantante, tutti e tre stavano lavorando alla stessa trasmissione, "Amici".