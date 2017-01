Lola Ponce, sexy mamma "on the beach"

09:55 - Festa di compleanno sulla spiaggia per la piccola Erin. In occasione del suo primo anno di vita Lola Ponce e Aaron Diaz hanno deciso di festeggiare con un bel bagno nell'oceano. E quale posto migliore se non Miami? Eccoli insieme mentre coccolano la bimba, istantanea ad hoc della famiglia perfetta. Perfette anche le curve della Ponce: mamma sì, ma sempre terribilmente sexy.

Fasciata in un bikini dorato, la cantante argentina ha sfoggiato un corpo sodo e scolpito. Lato B ancora perfetto, carnagione dorata e curve mozzafiato, la Ponce sa come tenersi stretto il compagno che, in quanto a bellezza, regge bene il confronto. Lui, fisico atletico e addominali scolpiti, porta la bimba a fare il bagno mentre lei li osserva dalla riva, bagnata solo dai cavalloni.