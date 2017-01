Lola Ponce:"Ho un bel corpo? Merito di Aaron!"

10:26 - "Fare l'amore con Aaron!E' quella la migliore palestra": ecco svelato il segreto di bellezza di Lola Ponce. La cantante e attrice argentina, mamma della piccola Erin, vive con il suo compagno Diaz un amore davvero passionale. I due si sono conosciuti sul set e l'attrazione è stata così forte da far infrangere una delle regole d'oro di Lola: mai con un collega!

In fondo uno così la Ponce non poteva certo farselo scappare. Aaron Diaz, infatti, nel 2012, è entrato nella classifica degli uomini più belli del mondo redatta da People al pari di molte celebrities di Hollywood. "Siamo simili in tutto - dice l'argentina a Novella 2000 - lui è la mia versione maschile" e la dimostrazione sono le foto che li ritraggono in barca insieme a Miami. L'attrazione è palpabile, tra risate e fisici statuari i due hanno un'intesa pazzesca.



Lola sfoggia, come sempre, il suo fisico perfetto: pancia piatta, sedere latino e un seno che a malapena sta nel bikini. La gravidanza le ha donato ancor più fascino e lei non fa nulla per nasconderlo. Di profilo, poi, tra il costumino e gli shorts, la cantante regala ai fotografi un panorama mozzafiato. In attesa di richiamare la cicogna la Ponce è pronta a ritornare sul palcoscenico: nel 2014, infatti, è previsto un tour per presentare il nuovo album.