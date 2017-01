Lei ama lei, coppie vip in rosa

10:43 - "Lui" non graditi per molte belle del mondo dello spettacolo. In tante preferiscono accompagnarsi nella vita e...tra le lenzuola con un'altra donna. A puntare i riflettori sull'omosessualità femminile è stata Rosalinda Celentano tornata alla ribalta negli ultimi giorni per le sue "aperte" rivelazioni sulla sua relazione con l'attrice Simona Borrioni. Ma la figlia del "molleggiato" è in buona compagnia, da Naike Rivelli ad Asia Argento...

Le ultime dichiarazioni della Celentano a "Le Iene Show" parlano chiaro, senza Simona, la donna che ama, sua dolce metà da tre anni, non ce l'avrebbe fatta, è lei che l'ha salvata dal baratro del suicidio e dal tunnel dell'alcolismo. E' lei la donna che vuole sposare.



Naike Rivelli non fa mistero della sua predilezione per le donne. La figlia di Ornella Muti non fa che postare immagini inequivocabili con la bionda Anastasia e, prima ancora, si fotografava labbra a labbra con la mora Morella.



Nessun coming out o cambiamento di gusti per Asia Argento, ma, dopo la fine della love story con il cantante Max Gazzè, l'attrice ha scritto sul suo Twitter: "Non mi piacciono più gli uomini. Non scambierò i miei fluidi corporei con i loro per un lungo periodo". Da allora pubblica scatti ambigui e baci al femminile. In particolare gli scambi sono con la collega francese, che è anche cantante, Stéphanie Sokolinski, in arte Soko. La bionda risponde dal suo Instagram chiamandola amore.



Sentimento via social anche per la modella Cara Delevingne e la cantante pop Rita Ora. Le due sono uscite allo scoperto a marzo quando hanno cominciato a dichiararsi amore su Twitter chiamandosi "wifey", mogliettina. In molti malignano sulla fine della loro storia, visto che Cara sul suo Instagram pubblica continuamente foto in cui bacia altre donne... E' finita di certo, invece, tra l'attrice Jodie Foster e la compagna ventennale Cydney Bernard, l'attrice è stata tra le prime a non fare mistero della sua omosessualità nel mondo dello showbiz. A gennaio, durante la cerimonia del Golden Globe ha dichiarato: "Ho fatto il mio coming out un migliaio di anni fa, nell'età della pietra". Una coppia di ferro d'Oltreoceano è quella tra Ellen Degeneres e l'attrice Portia De Rossi, le due si sono sposate nel 2008. Nonostante ciò, nessuna delle due pensa ad avere bambini. E' arrivato un figlio,invece, due anni fa a consacrare l'unione tra la rossa di "Sex and the city", Cynthia Nixon e la sua compagna Christine Marinoni.