Le star con e senza trucco

11:33 - Occhi da cerbiatta, labbra polpose, zigomi accentuati. Le belle del mondo dello spettacolo sono fonte di complessi per le comuni mortali. Splendide e scintillanti nelle occasioni mondane ma quanto è merito della ciurma di esperti d'immagine e make up artist? Ecco un confronto, a volte impietoso, con e senza trucco.

A volte ciglia finte e rossetto aiutano a sottolineare dei lineamenti già perfetti. Questo il caso di Eva Riccobono, Anna Safroncik e Belen Rodriguez. In altri casi, c'è una vera e propria metamorfosi come per la cantante Nicole Scherzinger, la modella Kelly Brook e l'ex playmate Pamela Anderson.



Rihanna, Miley Cyrus, Beyoncé e Cameron Diaz senza qualche ora di restauro sono irriconoscibili. Beneficiano, e non poco, di fondotinta e matita la presentatrice di casa nostra Caterina Balivo, la showgirl Melissa Satta e un'altra ex velina mora, Alessia Reato.