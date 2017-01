Le star ammalate si mettono in posa

09:04 - Quando arriva l'influenza o dopo un tamponamento in auto, perché non farsi un autoscatto? Le showgirl si mostrano anche quando non sono al massimo della forma su Instagram. Ecco, allora che l'influenza diventa social da Melissa Satta a Stefania Orlando.

Melissa posa a letto con termometro e medicinale. Zoom sulla temperatura per Stefania Orlando. Temperatura alta anche per Laura Torrisi in vestaglia a cuori rossi. Alessia Reato è a letto con la febbre e un orsacchiotto.

Bar Refaeli fa lo scatto sul lettino prima dell'asportazione di un neo. Mentre la cantante Giorgia si fa vedere dai fan a bocca aperta dal dentista.

Elisabetta Canalis cerca di guarire spogliandosi. L'ex velina immortala il momento per i fan. Giulia Calcaterra posa con la bustina di antidolorifico. Ma la più malconcia è Nina Moric con il marito Massimiliano Dossi. Dettaglio da notare: le labbra all'infuori abbinate al collare ortopedico.