Le showgirl impazziscono per le quattro zampe

12:12 - Dimmi che cane hai e ti dirò chi sei. Niente di più vero se si guardano gli amici a quattro zampe delle vip. A partire da Elisabetta Canalis, "mamma" di Mia e Piero, i suoi due pinscher nani: a giudicare dalle foto sono gli unici a infilarsi sotto le coperte dell'eterna single Eli. E non è certo l'unica! Anche Laura Torrisi preferisce che sia Belle a scaldarle i piedi. E Pieraccioni? Di lui sembra si siano perse completamente le tracce...

Coccolatissimi anche i chihuahua di Guendalina Canessa, Cachemire, e quello di Stefania Orlando, Jacqueline. Con dei nomi così chic c'è da aspettarsi come minimo che siano viziati e incontentabili come le loro padroncine. Innamorate dei loro cuccioli anche Samantha De Grenet, Barbara d'Urso e Victoria Silvstedt, che bacia il suo carlino mentre è distesa sul divano. Che cane fortunato!



Abbracciate al loro grande amore a quattro zampe anche due modelle molto conosciute nello showbiz. Melissa Satta trova il suo Mj ad aspettarla a casa: il cucciolo di terrier è il simbolo dell'unione tra lei e il Boa. Dolcissima la foto postata da Giselle Bundchen insieme alla sua Lua, una meticcia dagli occhi decisamente ammalianti.



Anche se l'amore ce l'ha, e se lo tiene ben stretto, Cecilia Rodriguez è indivisibile dal suo Aspirina, un jack russel tutto pepe di appena undici mesi. Pare che sia entrato nelle grazie anche della sua dolce metà, l'ex tronista Francesco Monte. Nuovi arrivi in famiglia per Raffaella Zardo e Selvaggia Lucarelli. La blogger alla fine ha ceduto alle richieste del figlio e si è presa Godzilla un cavalier king che, a dispetto del nome ruggente, ha due occhioni dolcissimi.



Ad aggiudicarsi il premio per il cane più simile al padrone sono Michelle Hunziker, Elena Barolo e Elisabetta Gregoraci. Le due bionde hanno scelto due barboncini dal musino dolce e irriverente e, a giudicare dalle foto, anche vantosi! Che si siano lasciati influenzare? Diva, di nome e di fatto, è la yorkshire di casa Briatore: inutile chiedersi a chi si siano ispirati per il nome...