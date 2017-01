Le gambe da urlo di Cecilia Capriotti

10:21 - Lo scatto col cagnolino Sharon è una scusa in più per mostrare le grazie. Cecilia Capriotti con pantaloncini cortissimi sfoggia gambe che non finiscono più su Instagram. La bella mora abbraccia il suo cucciolo. L'animaletto è invidiatissimo dai fan della showgirl perché lei lo tiene proprio lì, aggrappato al petto generoso.

Sì, perché se le gambe sono longilinee e tornite, il resto del corpo è un profluvio di curve e rotondità. La giunonica Cecilia ha tanto da mostrare e non si vergogna di farlo. Appariscente anche tra le mura domestiche, conquista pure con un tenero pigiamino in cotone rosa baby.