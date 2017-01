Lavinia Biagiotti, strip sexy da spiaggia

12:10 - Ultimo scampoli d'estate per Lavinia Biagiotti, che sulla spiaggia di Fregene si gode il sole d'autunno e sfoggia il suo fisico asciutto. La giovane stilista mette in scena un mezzo strip e gioca maliziosamente con il pareo in un "togli e metti" molto sensuale alla Marilyn Monroe, con lato B in primo piano.

- Gambe affusolate e fondoschiena di tutto rispetto per la bella Lavinia, elegante anche in costume e pareo. Con lei il fidanzato Francesco Iovine, con cui Lavinia scambia tenere effusioni e baci appassionati. I due stanno insieme da un bel po' e sembrano sempre più innamorati.