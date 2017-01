Lauren Pope, che vista sul lato B!

11:04 - Sotto il sole di Los Angeles, la modella inglese Lauren Pope incanta con il suo bikini. Scolpita e abbronzata, la bionda bellezza sottolinea le curve con il costume rosa. La linea dello slip brasiliano le accarezza il fondoschiena e lei mostra orgogliosa la sua rotondità a vantaggio dei flash.

L'ex dj e starlette del reality inglese "The Only Way Is Essex", sottolinea il seno impreziosendolo con catene sul décolleté. Maliziosa e intrigante, Lauren si massaggia cospargendosi interamente con l'olio abbronzante. Con quelle gambe scultoree e l'addome piatto, la sua passeggiata a bordo piscina diventa una sfilata.