Laura Torrisi sexy e bollente

11:55 - Si prepara ad uscire in leggings di pelle, che inguainano le lunghe gambe sinuose, tacchi vertiginosi e una t-shirt che dice: "Il meglio deve ancora venire". Laura Torrisi aggiorna il suo album social con scatti sempre più sexy e ammiccanti, che surriscaldano l'atmosfera. Ben altra temperatura si avverte nella sua relazione con Leonardo Pieraccioni e le voci di crisi sono sempre più insistenti.

C'è gelo infatti tra bella attrice, che proprio da Pieraccioni fu lanciata nel mondo del cinema nel 2007 con “Una moglie bellissima” e l'artista toscano impegnato in questo momento sul set del suo nuovo film “Un fantastico via vai” nelle sale dal 12 dicembre. Da settimane Laura posta scatti "in solitaria", bella, sexy e sempre più ammiccante, quasi un messaggio subliminale per il compagno e in un cinguettio lancia un altro indizio: "Si può catturare il sole per donarlo a chi ha freddo nel cuore?". Un freddo inverno sembra calato nella loro love story e come si legge sulla t-shirt dell'ex gieffina: "Il meglio deve ancora venire"... o il peggio, dipende dia punti di vista.