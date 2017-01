Laura Torrisi, scollatura provocante

13:21 - Laura Torrisi provoca sui social. Da un po' di tempo l'attrice gioca a fare la gattina sexy su Instagram, posando con mini abitini e scollature provocanti. Eccola con un selfie da manuale che mette in mostra il suo décolleté. Collana con le frange che vanno a finire proprio in mezzo alle sue curve burrose, sguardo furbetto e lip-stick fucsia, la Torrisi ammalia senza mai smettere di sedurre.

Palestra, allenamenti, coccole con la sua piccola e uscite con gli amici. Come la foto che la ritrae a Firenze, oppure sulle giostre, mentre si diverte a tornare bambina. Niente marito, ma questo ormai si sa. La Torrisi non demorde però e gioca a fare la sexy perché, di sicuro, i suoi followers apprezzano. E se il seno non basta ad attirare i commenti maliziosi ecco spuntare le gambe nude. Riprese dall'alto, solo con gli stivali di gomma ai piedi, l'attrice mette in mostra uno dei suoi punti forte... E l'atmosfera si riscalda.