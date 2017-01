Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, la crisi di coppia è finita

09:50 - Da mesi girava voce che tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi ci fosse aria di crisi. Sui social sempre più distaccati e lontani: lei impegnata tra lavoro, scatti bollenti e compiti da mamma della piccola Martina, lui diviso tra set e promozioni cinematografiche. Ora però sembra che la coppia abbia ritrovato la serenità di una volta. Diva e Donna li ha beccati insieme a fare la spesa e su Facebook l'attore si è lasciato andare ai commenti.

Sorridenti e tranquilli Leonardo e Laura sono stati paparazzati in un supermercato di Firenze. Lui spinge il carrello, insieme scelgono i prodotti da comprare. Una normale scenetta famigliare che pare mettere a tacere le indiscrezioni su una loro crisi di coppia.



In più, l'attore negli ultimi giorni a ripreso a commentare le foto della compagna. Cosa che ormai non faceva più da mesi. Obiettivo puntato sulla loro bambina, la piccola Martina che compirà 3 anni il prossimo 13 dicembre. In una immagini in cui mamma e figlia fanno ginnastica sul tappeto di casa davanti agli occhi allibiti della cagnolina, Pieraccioni scrive: “L'espressione interdetta della cana davanti agli esercizi ginnici di madre&figlia è meravigliosa!”. E poi ancora, mostrando uno scatto della Torrisi in treno in cui si copre il volto con la mano, lui scrive: “Questo vuol dire aver fiducia nelle mie doti di fotografo...”.



Tra l'altro proprio ieri sera su Canale 5 è andato in onda il film “Una moglie bellissima”, sul cui set è nato l'amore tra i due. E chissà che sia di buon augurio e che oltre alla riconciliazione ci siano altri progetti in vista.