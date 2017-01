Laura Torrisi, che piccante Natale

11:32 - "Buonanotte" cinguetta Laura Torrisi e posta uno scatto super sexy su Twitter. La bellissima attrice e compagna di Leonardo Pieraccioni indossa un abito rosso in perfetto stile "Natale piccante", con scollatura bollente, dalla quale fa capolino il prosperoso seno e make up pesante con rossetto in tinta.

Nello scatto precedente invece la splendida Torrisi sgrana gli occhi imbacuccata in una sciarpa viola e esclama: "Ma domani è già la vigilia devo fare 1000 cose!". Tra queste sicuramente anche una serata galante, per la quale l'attrice ha scelto un look bollente e ha sicuramente potuto sfoggiare la sua irresistibile bellezza. Scongiurata la crisi con Pieraccioni, come dimostrano gli scatti in cui i due sono stati immortalati insieme a fare la spesa sereni e tranquilli come una normale coppia, il Natale è salvo. Laura più sexy e radiosa che mai e Leonardo deve sbrigarsi a farla diventare la sua "bellissima moglie".