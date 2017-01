Laura Cremaschi, ginnasta bollente a Miami

10:41 - Laura Cremaschi, nota per scrivere i pronostici delle partite di calcio sulle curve, si tiene tonica facendo attività fisica nella spiaggia di Miami. E' insieme al compagno Andrea Perone, imprenditore e playboy che nel suo palmarès vanta Sabrina Ferilli, Sara Varone e Cecilia Capriotti. Con il triangolino nero strizza il seno di Laura e i pantaloncini sono cortissimi, la ginnastica diventa eccitante.

Per mantenere in forma la silhouette che non manca mai di mostrare, Laura fa jogging sulla spiaggia facendo rimbalzare il seno. La tenuta scelta per fare un po' di moto non lascia molto all'immaginazione. Dalla vita bassa dei pantaloncini si intravede il tatuaggio all'inguine. Dopo tanto sforzo e lo stretching col compagno, i due sorridono e si baciano verso i flash.