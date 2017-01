Laura Chiatti e Marco Bocci, "e' amore"

09:48 - “E' amore” scrive Verissimo Tv sul suo profilo Instagram postando la foto di Laura Chiatti a cena con Marco Bocci. Dopo le voci che volevano i due attori molto vicini, ecco finalmente uno scatto che prova che vicini lo sono davvero. Secondo i cinguettii esclusivi, la Chiatti e Bocci starebbero per regalarsi un fine settimana a due molto romantico.

Del resto, proprio Marco qualche giorno fa era intervenuto su Facebook per chiarire la sua posizione sentimentale. Il chiacchiericcio lo aveva costretto a mettere in chiaro di essere tornato single, e quindi di non essere più fidanzato con Emma Marrone. Ora le indiscrezioni spifferate da Verissimo, riaccendono i riflettori sull'attore che potrebbe aver trovato l'amore con Laura. Aspettiamo foto e cinguettii per confermare questa nuova coppia dello showbiz.